Bolsa Axie Infinity Brasil: A Nova Mania do Play-to-Earn

Axie Infinity é um videogame online baseado em blockchain, onde os jogadores criam e lutam contra equipes de criaturas chamadas ‘Axies’ para vencer. As recompensas por ganhar são Smooth Love Potion ou SLPs, uma criptomoeda fungível. Enquanto jogam, os jogadores podem sacar seus ganhos no jogo e trocá-los por sua moeda fiduciária local, ganhando dinheiro real para jogar o jogo. O Axie Infinity foi desenvolvido pela empresa Sky Mavi com sede no Vietnã e foi lançado pela primeira vez em 2018. Conforme a pandemia do COVID-19 e os lockdowns associados a ele se espalharam pelo mundo, muitas indústrias foram fechadas, deixando milhões de pessoas desempregadas. Nesse contexto global, a popularidade do Axie Infinity disparou, com mais de um milhão de jogadores registrados em agosto de 2021. Um número crescente de jogadores e bolsistas do Axie Infinity são brasileiros.

Para começar o jogo, os jogadores precisam de uma equipe de três Axies. Esses Axies não são simplesmente criaturas digitais fofas, eles são Non-Fungible Tokens (Tokens Não Fungíveis) (NFTs). O preço mínimo atual para um Axie é de US$146, o que significa que o custo inicial para começar a jogar é de aproximadamente US$450, um obstáculo impossível de superar para a maioria dos jogadores em potencial no Brasil.

Entre na Crypto Gaming United (CGU), uma guilda Play-to-Earn (jogar para ganhar) que remove as barreiras de entrada no jogo com suas bolsas Axie Infinity. Uma bolsa Axie Infinity oferece a um acadêmico da CGU no Brasil acesso ao jogo, cobrindo o custo inicial do jogo em troca de uma parte dos ganhos dos jogadores. A CGU foi lançada em setembro de 2021 e atualmente tem mais de 100.000 membros em seu canal Discord e 5.800 acadêmicos de mais de 20 países jogando o jogo. A CGU dá a seus acadêmicos acesso ao jogo, permitindo que eles ganhem uma renda e os conecta a uma comunidade internacional de outros entusiastas do Play-to-Earn.

A bolsa Axie Infinity da CGU está disponível para jogadores do Brasil e em todo o mundo, com recrutamento ativo e treinamento de novos jogadores ocorrendo em muitos países, incluindo Filipinas, Índia e Rússia.

Para obter uma bolsa Axie Infinity da CGU no Brasil, os jogadores em potencial começam entrando no canal do discord, onde eles podem se conectar com a comunidade CGU internacional, bem como com a equipe de seu país. Uma vez selecionados, os acadêmicos da CGU contam com o apoio de uma equipe de jogadores experientes, permitindo que eles aprendam e desenvolvam seus conhecimentos no jogo, aumentando sua capacidade de ganhos à medida que avançam. Os atuais acadêmicos da CGU dão crédito à bolsa Axie Infinity por ajudá-los a sustentar suas famílias, ensinando-lhes habilidades importantes para a vida e construindo novos relacionamentos, ao mesmo tempo que facilita o processo de jogar e ganhar com o jogo.

A longo prazo, a CGU se expandirá além das bolsas Axie Infinity no Brasil, selecionando os acadêmicos de acordo com pontos fortes e habilidades, fornecendo treinamento contínuo e dando-lhes acesso a outros jogos Play-to-Earn. A CGU também pretende oferecer aos acadêmicos oportunidades educacionais em criptomoeda e gestão financeira, equipando-os com as habilidades para crescer e prosperar na economia digital global.

A CGU conta atualmente com uma equipe em expansão de participantes da bolsa Axie Infinity no Brasil e busca aumentar substancialmente o número de bolsas oferecidas no país nas próximas semanas e meses.