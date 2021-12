Bonfim 2022: Igreja cancela procissão e Prefeitura diz que lavagem é dúvida

Uma dos principais marcos do calendário de festas populares da Bahia é, de fato, as homenagens ao Senhor do Bonfim. E com o cancelamento do Réveillon e do Carnaval, todas as atenções se voltam para este evento nesta semana.

Isso tudo aconteceu porque Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sergio da Rocha, divulgou a programação da festa. Nela, a tradicional procissão os três pedidos foi cancelada. A Festa do Bonfim 2022 terá apenas o novenário entre os dias 7 e 15 de janeiro; e a missa solene no dia 16 do mesmo mês.

A decisão foi tomada por conta das restrições e protocolos contra a covid-19. Em entrevista ao Jornal Correio, o arcebispo relevou que: “Em relação ao Senhor do Bonfim, nós, enquanto Igreja Católica, já assumimos com as autoridades a iniciativa de não fazer a festa da maneira tradicional. Não temos condições, não é possível. Vamos fazer a novena dentro da igreja e, no domingo, dia propriamente dito, vamos fazer um número maior de missas para evitar aglomeração”, explicou Dom Sergio ao Correio.

Em 2020, a festa também não foi realizada. Com essa decisão, a realização da Lavagem do Senhor do Bonfim é uma incógnita.

Lavagem do Senhor do Bonfim

A Lavagem do Senhor do Bonfim é realizada sempre na segunda quinta-feira do ano. Diferente do que muitos sabem, a festa é realizada pela Prefeitura de Salvador. Após o anúncio do Arcebispo Primaz, o portal iBahia entrou em contato com assessoria da Saltur. E em nota, eles informaram que a realização da festa nos modelos tradicionais ainda é dúvida.

Vale ressaltar que o bloco católico ‘De corpo e Alma’ organizado pela Igreja do Bonfim e que participa do cortejo da Lavagem não irá desfilar. De acordo com a Arquidiocese, o retorno do bloco dependerá das medidas contra a covid-19.

Programação da festa

A Novena tem início no dia 07, às 19h, e segue até o dia 15. Já o dia 16, dia da festa, será marcado pela Missa Solene, às 10h30, a qual será presidida pelo senhor Cardeal Sérgio da Rocha. Ainda por conta da pandemia, a participação presencial continuará sendo por ordem de chegada.

Quem estiver em casa também poderá acompanhar as missas pela internet em uma transmissão da TV do Bonfim, pelo canal no YouTube, Facebook e Instagram.

O tema escolhido foi ‘Papa Francisco, Vigário do Amado Jesus, Senhor do Bonfim, convida-nos a participar da vida da Igreja e da sua Missão’. Já o lema será: ‘Por uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e Missão’