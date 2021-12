Box braids: conheça tipos e saiba qual cabelo trançado mais combina com você; confira

Versátil e atemporal, as box braids são uma verdadeira febre entre as crespas e cacheadas. O penteado, que traz à tona a ancestralidade africana, é caracterizado pelo aspecto soltinho, protege os fios e é ideal para mulheres negras que estão passando pela transição capilar.

São inúmeras possibilidades de penteados com as tranças, inclusive, existem diferentes tipos de fibras sintéticas para as box braids, sendo as principais: jumbo, kanekalon e lã. Já quanto aos tamanhos e espessuras, as trançadas podem escolher entre fios mais curtos ou mais longos, micro (mais fininhas) ou max (mais grossas) e também com relação a repartição do cabelo – se será no meio, dos lados, partido na lateral para deixar o efeito franjão.

Para inovar ainda mais, vale a pena testar fibras coloridas para as box braids. Além do visu ficar super divertido, há uma grande variedade de colorações que definitivamente vão valorizar o look.