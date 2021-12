BP abre vagas de emprego; veja funções

BP anuncia NOVAS vagas de emprego disponíveis para contratação de colaboradores especializados em diferentes áreas de atuações em São Paulo. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

BP anuncia oportunidades de emprego em São Paulo

A BP está com novas oportunidades de emprego disponíveis para profissionais de diversas funções em São Paulo. Além do salário de acordo com o cargo, a empresa oferece vale transporte, vale alimentação, refeitório, auxílio creche, convênio odontológico e convênio médico. Dentre as vagas abertas, estão os cargos a seguir:

Enfermeiro Pleno Uti Pediátrica;

Farmacêutico Jr Assistência Farmacêutica Clínica;

Técnico de Enfermagem Pronto Socorro Adulto;

Enfermeiro Junior Unidade Internação Adulto;

Enfermeiro Junior Unidade Internação Onco;

Auxiliar de Limpeza;

Técnico Radiologia;

Técnico Enfermagem Banco de Sangue;

Auxiliar de Enfermagem Quimioterapia;

Enfermeiro Especialista Pleno (Same);

Analista Produtos Pricing Sr.;

Analista Negócios T.I Sr.;

Assistente de Faturamento;

Assistente Contas;

Enfermeiro Auditor JR;

Assistente Executiva (o);

Fisioterapeuta UTI / Unidade Internação Adulto;

Auxiliar de Enfermagem – Tomografia;

Auxiliar de Enfermagem Ressonância Magnética;

Assistente Administrativo Proadi SUS.



Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na empresa BP, os candidatos devem acessar o link de participação, atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

