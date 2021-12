Brasil encerra 2021 na 2ª posição do ranking da Fifa

O ano de 2021 foi positivo para a Seleção Brasileira. A equipe comandada pelo técnico Tite fechou o ano na segunda posição do ranking da Fifa e subiu uma coloção em comparação à 2020. Na lista atualizada pela entidade nesta quinta-feira (23), o Brasil está atrás somente da Bélgica por apenas 2,1 pontos. O pódio é completado pela França, que está em terceiro.

A seleção começou o ano na terceira posição, e ultrapassou a França na atualização de agosto. Neste ano, o time de Tite brilhou nas Eliminatórias Sul-Americanas e garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2022, no Catar, com antecedência.