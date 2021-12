A BrasilCenter disponibiliza mais de 300 vagas em todo o país. A empresa, que é especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes, oferece oportunidades para pessoas interessadas em trabalhar como vendedores, promotores de venda e operadores de call center em diversas regiões do Brasil. As posições são abertas também para pessoas com deficiência.

Para concorrer às vagas, é importante ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Ainda, é desejável experiência anterior na área de atuação e, claro, disponibilidade para trabalhar presencialmente em uma das unidades da empresa. Algumas das oportunidades para Call Center, contudo, são para atuação no formado home office.

Há chances para as cidades de Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Itupeva (SP), Fortaleza (CE), Mossoró (CE), Sobral (CE), Juiz de Fora (MG), Vila Velha (ES), Petrolina (PE) e Goiânia (GO).

As contratações vão de encontro ao momento da empresa, que está em franca expansão, com crescimento em todas as regiões do país. Para manter o ritmo, a BrasilCenter busca profissionais capazes de associar qualidade e prestação de serviços, que sejam engajados e demonstrem iniciativa, além de foco em metas.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como assistência médica, auxílio creche, seguro de vida, vale refeição, vale transporte e participação nos lucros. No caso das vagas remotas, os profissionais receberão também ajuda de custo, mobiliário e um computador para trabalhar.



Como se inscrever

Os interessados deverão cadastrar o currículo no site da companhia, disponível em https://junteseanosbcc.brasilcenter.com.br, selecionando o setor de atuação desejado. O processo seletivo será online e dividido em etapas.