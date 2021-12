Brasileiro gasta mais com itens de decoração durante a pandemia

De acordo com uma pesquisa realizada pela Abcasa (Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas, Flores e Têxtil) os brasileiros passaram a investir mais em decoração domiciliar durante a pandemia. O levantamento aponta que 57% dos entrevistados compraram itens de decoração para deixar o ambiente mais aconchegante.

Para o consultor de negócios, Sebastião Oliveira, o consumidor tornou-se mais exigente após passar o longo período de tempo dentro de casa. “Eu saia cedo, ia trabalhar, voltava 8 horas, 9 horas da noite, consequentemente, não via uma série de coisas que funcionam ou não funcionam bem dentro da minha própria casa. Convivendo na minha casa durante 8, 10, 12 horas, todos os dias, muitas coisas passam a me incomodar”, disse.

É importante que as empresas do setor de decoração pensem em estratégias para manter os clientes durante o ano de 2022. Segundo o consultor de negócios algumas atitudes como manter a proximidade com os consumidores, lançar novos produtos e manter uma campanha de fidelidade podem auxiliar as empresas do setor.

Modelo híbrido de trabalho tem ganhado força entre as empresas

Por conta da pandemia, diversas empresas se viram na obrigação de adequar seu ambiente de trabalho com o intuito de cumprir o isolamento social. Apesar das dificuldades enfrentadas no início do processo, diversas empresas têm optado por manter o trabalho remoto mesmo após a vacinação da população.

A decisão de manter o regime remoto vai desde a melhora da qualidade de vida dos funcionários até a redução de custos operacionais, pois manter a equipe em casa muitas vezes é mais vantajoso para a corporação. O trabalho remoto acaba diminuindo alguns gastos como aluguel e até mesmo contas fixas da empresa (água, luz).

Apesar disso, é importante que as empresas se preocupem em oferecer condições ideais de trabalho aos seus funcionários, se preocupando com o bem estar dos colaboradores e com a ergonomia no trabalho. Já os funcionários têm se preocupado com questões como a decoração da casa para manter a qualidade de vida.

Como melhorar as vendas de itens de decoração?

Apesar do aumento do fluxo de clientes no setor da decoração durante o período de pandemia, existem alguns gatilhos mentais que podem funcionar para aumentar ainda mais as vendas, afirma a Abcasa. A “autoridade” é uma das alternativas, ou seja, quando algum expert no ramo da decoração se manifesta a favor do produto que a empresa está vendendo.

A associação também afirma que restringir a quantidade de produtos ou limitar o tempo da compra acaba sendo uma vantagem na hora de fechar o negócio. Isso ocorre porque não comprar o produto naquele momento pode gerar arrependimento ou frustração no cliente, que opta por realizar a compra.

Oferecer brindes também pode aumentar as vendas da empresa, visto que ao agradar os clientes a empresa está gerando um feedback positivo, que pode auxiliar a fechar novos negócios futuros. Por fim, a associação de artigos para casa e decoração afirma que buscar dados que convençam os clientes sobre a qualidade do produto é essencial.