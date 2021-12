brasileiros terão que devolver o valor

O TCU (Tribunal de Contas da União) anunciou que a apuração de evidências contatou a obrigatoriedade de devolução do Auxílio Emergencial para 350 mil cidadãos que o receberam indevidamente. Estima-se que o valor pago seja de 100 milhões de reais. Divulgou-se as informações no começo do mês, com suas avaliações feitas por auditoria. Entenda melhor o assunto na matéria deste sábado (18) do Notícias Concursos.

Devolução do Auxílio Emergencial deixa brasileiros preocupados

Quando a equipe da fiscalização analisou as informações de abril até julho de 2021, constatou que os beneficiários estavam oficialmente empregados em instituições públicas. Estes recebiam alguns benefícios previdenciários, outros alguns tipos de assistência governamental. Havia também empresários e cidadãos irregulares, portanto, constatou-se a necessidade de devolução do Auxílio Emergencial.

Ademais, contando de agora, o órgão responsável pelo repasse será notificado para revisar o cadastro dos benefícios. Infelizmente, o pagamento deste benefício terminou no mês de novembro, quando os participantes do CadÚnico tiveram a transferência feita para o novo Auxílio Brasil, programa social instaurado pelo Governo Federal.

Devoluções voluntárias do Auxílio Emergencial

O Ministério da Cidadania deu início semana passado no envio das mensagens para os números de telefone celular instruindo a devolução do Auxílio Emergencial voluntária. Conquanto, o Governo espera obter os fundos recebidos indevidamente pelos cidadãos de forma amena e tranquila.

