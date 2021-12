Brasília: FGV divulga resultado do Vestibular 2022

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro, o resultado do Vestibular 2022 para o curso de Administração Pública ministrado em Brasília. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados e conferir o seu desempenho por meio do site da FGV.

De acordo com a FGV, os candidatos aprovados na 1ª chamada devem realizar a pré-matrícula on-line, por meio do site da Fundação, a partir das 9h do dia 20 de dezembro, próxima segunda-feira. O cadastro exige o upload dos documentos indicados no edital do processo seletivo.

A FGV prevê ainda a realização de uma segunda chamada para o dia 12 de janeiro, a partir das 18h.

Como foi o Vestibular 2022?

Você Pode Gostar Também:

O Vestibular da FGV foi feito em duas etapas para alguns cursos, enquanto outros cursos tiveram apenas uma fase. O processo seletivo para o curso de Administração Pública de Brasília teve duas fases.

As provas da 1ª fase foram aplicadas virtualmente nos dias 14 e 15 de novembro e foram compostas por uma redação e por questões objetivas e discursivas sobre disciplinas do ensino médio. Já a 2ª fase contou com um Exame Oral e aconteceu entre os dias 12 e 15 de dezembro.

De acordo com os editais, a oferta da FGV para o Vestibular 2022 é de 1.133 vagas em diversos cursos, sendo 423 para o Rio de Janeiro, 650 para São Paulo e 60 vagas para o curso de Administração Pública em Brasília.

Confira mais detalhes sobre o Vestibular 2022.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFRJ irá ofertar mais de 9 mil vagas para as duas edições do SiSU de 2022.