Brilho e conforto: confira combinações de acessórios para o réveillon

Não tem jeito! Os acessórios fazem toda a diferença em qualquer look e nas combinações de ano novo, em que o branco se torna peça essencial, isso se faz ainda mais necessário. Pensando nisso, o iBahia – em parceria com a influencer Malu Voss – fez uma lista com dicas especiais para você arrasar na virada do ano. Confira:

Conforto é palavra-chave na escolha do acessório correto

É importante estar confortável. De acordo com Malu, quando estamos confortáveis nos sentimos mais confiantes e nosso brilho expande. “, optar por peças que você goste e te faça sentir bem é o melhor caminho. “Opte por peças que você goste e te faça sentir bem. Se você gosta de brincar com seu cabelo abuse das presilhas, tiaras, chapéus. Se curte cinto, abuse de cintos legais e com brilho, por exemplo”, comentou ela.

Acessório precisa ou não combinar com peça de roupa?

Não. Acessório é um extra a mais no look. “Eu gosto do contraste. Por exemplo, jeans e camiseta fica demais combinado com joias de pedras grandes, sapato de pedrarias ou um sapato e bolsa mais punk rock”, complementou a influencer.

Misturar peças mais caras com mais em conta é a chave para o sucesso. Segundo Malu, a tática pode render boas experiências. “Particularmente eu acho isso super interessante. Há muitas opções no mercado. Hoje em dia não há nenhuma necessidade de apenas usar roupas e acessórios caros dos pés a cabeça”, disse. Acessórios minimalistas

Há quem não gosta de exageros, nem peças com pedrarias. Sobre o assunto, a dica é apostar em peças atemporais. “O minimalismo é fácil de usar/combinar e fica como um fundo para tudo que vem por cima, além de ser chique. Por exemplo, se a mulher está usando um vestido mais chamativo combinado com joias e acessórios minimalistas, por exemplo, os acessórios vão dar um toque final no look sem tirar ou brigar pela atenção do vestido”, comentou a especialista.



Qual acessório na pode faltar no look do final do ano?