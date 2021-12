Brilho e leveza no Réveillon: veja 5 dicas especiais para deixar sua make profissional

As tendências são claras. Pra quem vai curtir o ano novo fora de casa, o look precisa estar realmente todo organizado e todo trabalhado no brilho. E, dentro desse contexto, a maquiagem é uma parte importante!

O desafio começa fazendo os produtos durarem a noite inteira e para isso só com dicas profissionais, não é verdade?! Pensando nisso, o iBahia fez um passo a passo para você arrasar na passagem de ano e com a maquiagem intacta. Confira:

Deixe a pele uniforme

Uma pele uniforme é essencial para dar um aspecto de descanso. Para quem mora em cidades quentes, como Salvador, a dica é usar um primer antes da maquiagem. Usar base líquida também é uma ótima escolha para os amantes de uma make leve. Para fechar, controle o brilho da pele com pó facial.

Preencha as sobrancelhas

Com um lápis para sobrancelhas prova d’água, defina o melhor formato ou corrija eventuais falhas. Para que tudo fique no lugar, use uma máscara de cílios incolor.

Capriche no brilho

Réveillon sem brilho não é Réveillon. Aposte em sombras com partículas brilhantes, deixando o tom mais escuro para o canto externo do olho e o tom claro para o canto interno. Não esqueça de abusar do iluminador.

Aposte no delineador

Ainda nos olhos, caso você prefira algo mais discreto, uma boa dica é o uso do delineador. Ele vai deixar seu olhar mais luxuoso e marcado!

Valorize os lábios

O gloss com glitter também oferece luz e brilho à maquiagem para o Ano Novo. Mas atenção: se você investir no glitter para os olhos, prefira um batom cremoso ou matte para harmonizar toda a maquiagem. Com informações do site Dicas de Mulher.