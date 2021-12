Bruno Gagliasso é confundido com fake durante compra: ‘As dores de ser famoso’

Bruno Gagliasso divertiu seus seguidores ao compartilhar um momento inusitado. O ator tentava fazer uma compra online e quando explicou quem era, foi confundido com um fake.

Através de seu perfil no Instagram, Gagliasso mostrou a conversa que teve com o vendedor. “Bruno Gagliasso aqui, tudo bem?”, escreveu ele na aplicativo de mensagens. “Sou o batman, não comenta com ninguém’, rebateu o vendedor com ironia.

“Eu só queria comprar umas coisas pro Rancho… vocês também precisam mandar áudio pra provar que vocês são vocês?” escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores se divertiram. “As dores de ser famoso?”, comentou um internauta. “Manda um áudio aqui no comentário, pra eu ver se é você mesmo”, brincou outra fã.

Confira: