Cadáver de homem é encontrado em via pública de povoado

Um cadáver foi encontrado nessa sexta-feira (24), no município de Igaci, na região Agreste de Alagoas. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com o relatório oficial do 10° Batalhão de Polícia Militar (BPM), o fato foi registrado por volta das 9h20, na zona rural da cidade.

A PM informou que testemunhas relataram que encontraram um cadáver no povoado Caraibinhas. No local, os militares encontraram o corpo jogado no chão.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados para a realização dos devidos procedimentos. Não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Igaci.