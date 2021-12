Cadê a Anitta que estava aqui? Cantora é removida digitalmente de foto e fãs reagem

No último fim de semana, Anitta apareceu ao lado de diversas celebridades internacionais em um evento voltado aos grandes nomes da música da revista “Variety”. Mas um fato incomodou os fãs: a brasileira, que posou ao lado de Tinashe, Normani e Chloe Bailey, foi removida digitalmente do registro e a foto sem ela foi publicada no Instagram de uma das cantoras gringas.

“Olha essa montagem sem a Anitta na primeira foto”, apontou um brasileiro no Instagram de Tinashe. “Por que vocês removeram justo a maior cantora?”, criticou outro fã de Anitta que evidenciou com dados do Spotify que ela era a com mais ouvintes em relação as outras presentes na foto.

Tinashe foi quem publicou a foto editada, mas manteve também a foto completa em que Anitta aparece. O problema apontado pelos fãs da funkeira é que a foto em que a brasileira está foi a última publicada do álbum, enquanto a montagem aparece com destaque.

A montagem em que estão apenas as gringas foi feita por uma fã. E a polêmica cresceu porque Tinashe curtiu no Twitter a postagem com a foto alterada. “Isso não foi xenofobia?”, perguntou um seguidor. “Tinha que ser fã da Normani fazendo isso. Eles odeiam a Anitta, não sei o motivo”, comentou outro fã.