Caetano Veloso e Paula Lavigne testam positivo para covid-19

Aos 79 anos, Caetano Veloso testou positivo para Covid-19. Além do cantor, a sua esposa e empresária Paula Lavigne também contraiu a doença. As informações foram divulgadas nas redes sociais do casal, neste domingo (26).

Vale lembrar que, recentemente, o artista baiano tomou a terceira dose da vacina contra o novo coronavírus.