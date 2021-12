Caetano Veloso encanta web ao fazer dancinha ao lado de neta de Gilberto Gil; vídeo

Quem disser que Caetano Veloso está por fora do que agita a molecada atualmente nas redes sociais está errado. Prova disso é que o cantor e compositor, de 79 anos, encantou ao fazer uma das dacinhas que fazem sucesso na web. E estava em boa companhia, claro: junto com Flor Gil, de 13 anos, que é neta de Gilberto Gil e filha de Bela Gil.

Conhecidos como “challenges” (“desafios” em inglês, compartilhado em redes como tik tok e instagram), Caetano não ficou nada tímido ao entrar no quadro junto com a adolescente. Para câmera fez gestos e alguns passinhos, acompanhando-a. Claro, não esqueceu do carismático sorriso, enquanto tentaca acompanhar Flor.