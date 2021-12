Cafá da manhã em 5 minutos: receita de pão de queijo de frigideira

Quando o assunto é café da manhã, a primeira coisa que pensamos é no tradicinal pão francês, mas já pensou em comer um pãoquentinho, delicioso e suculento preparado em 5 minutos? Essa receita de pão de queijo, com poucos ingredientes, tem tudo para deixar sua família com água na boca.

Ingredientes

1 ovo

1/3 de xícara de leite

1/4 de xícara de óleo

1 xícara de polvilho doce

1/3 de xícara de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Modo de preparo

A receita é bem simples, apenas junte todos os ingredientes e misture ate formar uma massa homogênea. Pré-aqueça a frigideira e despeje a massa, frite como se fosse uma panqueca e está pronto!