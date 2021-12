Caio Castro quase foi preso com drogas nos EUA; veja vídeo

Caio Castro contou um perrengue daqueles para Fábio Porchat no programa “Que História É Essa, Porchat?”, que foi ao ar nesta terça-feira (14), no GNT. O ator revelou que por pouco não foi para a cadeia nos Estados Unidos.

O também piloto relembrou do dia que ganhou um presentinho de um cantor famoso, enquanto participava de um programa de tv no Brasil. Ao retornar para os EUA, com o presente no bolso, ele precisou se virar para não ser descoberto pela polícia.

“Amassei assim na mão, botei na boca e fiquei. Comecei a mastigar aquilo e começou um gosto. Eu tentei engolir umas três vezes e não descia por causa do plástico”, assista ao vídeo abaixo:

Leandro Ramos e apresentadora do ‘Casos de Família’, Cristina Rocha, também contaram seus perrengues durante o programa.