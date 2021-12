Caixa autoriza antecipação do saque-aniversário do FGTS

A Caixa Econômica Federal anunciou a antecipação do saque-aniversário e não está exigindo a avaliação de risco de crédito para a solicitação de adiantamento. A antecipação do saque-aniversário é referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O valor para antecipação passou de R$ 2 mil para apenas R$ 500, sendo que a Caixa Econômica Federal anunciou a antecipação do saque na última terça-feira (28), onde os trabalhadores têm a possibilidade de realizar por até três anos o saque e ele pode ser solicitado através da plataforma digital, feito diretamente pelo aplicativo Caixa Tem.

Como o empréstimo é feito aos clientes?

O empréstimo é disponibilizado aos clientes que solicitaram a adesão ao saque-aniversário do FGTS, tanto para as contas que estão ativas ou inativas. Além disso, é preciso indicar a Caixa Econômica Federal como um agente autorizado e será essa que vai oferecer a linha de antecipação do saque-aniversário, que é um procedimento que também está disponível no app do Caixa Tem.

Após o banco conceder os valores do saque-aniversário, eles vão ficar disponíveis aos clientes já no próximo dia útil. Na data que for realizado o pagamento do saque-aniversário também será feito o débito de forma automática na conta FGTS do trabalhador e vale ressaltar que além de um percentual, o trabalhador também receberá um valor fixo.

Você Pode Gostar Também:

O valor que o trabalhador irá sacar será de 50% do saldo sem um valor adicional, sendo que para contas onde o valor do saque será de até R$ 500, além de que existe a possibilidade de um adicional de R$ 2,9 mil para as contas com mais de R$ 20 mil.

Como funciona o saque aniversário do FGTS?

O saque aniversário é uma modalidade que serve para a retirada de parte do saldo disponível, seja para as contas ativas ou inativas do FGTS. Todos os trabalhadores que possuem algum saldo em uma conta do FGTS têm a possibilidade de aderir ao saque aniversário.

Os valores podem ser solicitados através do aplicativo do FGTS e podem ser solicitados tanto pelo sistema Android como também em iOS, ou mesmo pelo site do fundo de garantia do Governo Federal.

Depois que o trabalhador realizar a solicitação, ele terá desde o primeiro dia útil até o último dia do mês de seu aniversário para poder receber os valores e caso o pedido seja feito em outra data fora desse prazo, o saque será liberado apenas para o próximo ano.

O que fazer se eu fui demitido e realizei o saque do FGTS?

Em uma situação de demissão e onde o trabalhador poderá receber os valores da multa rescisória, não será possível sacar o valor integral do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Existem algumas modalidades que estão previstas em lei e que podem garantir com que o trabalhador receba em qualquer ocasião o seu FGTS, como para os aposentados, quando ocorrer a suspensão do trabalho avulso ou mesmo em situações de falecimento do trabalhador.