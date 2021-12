CAIXA confirma nova liberação até R$1.000 via celular

A Caixa Econômica Federal confirmou a nova liberação de R$ 1.000 via celular. Desde o início do trimestre, o banco está liberando valores de até R$ 1.000. Por esse motivo, o banco buscou apresentar uma alternativa para aqueles que deixaram de receber o auxílio emergencial. O próximo valor será disponibilizado logo após o natal.

O novo serviço da CAIXA já alcançou a marca de quase 100 milhões de usuários, sendo disponível tanto para pessoas físicas quanto para empresas que possuem a intenção de investirem em seu negócio. No entanto, é importante salientar que esse valor se refere a um empréstimo, portanto, aqueles que desejam receber os valores deverão devolvê-los com juros no futuro.

Além disso, a Caixa já se manifestou no sentido de que os participantes do Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, não poderão solicitar o crédito.

Quem vai receber até R$1.000

Primeiramente, a linha de crédito poderá chegar a trabalhadores autônomos, beneficiários de programas sociais, com exceção do Bolsa Família, e assalariados. Nesse sentido, a oferta da quantia é liberada para qualquer cidadão que utilize o aplicativo Caixa Tem e que já realizou sua atualização cadastral.

Contudo, para realizar o empréstimo será necessário que o cidadão receba uma aprovação em análise prévia que a Caixa irá organizar. Ademais, o interessado deve se lembrar, também, que não poderá estar negativado no Serasa ou no SPC.

Confira o calendário de liberação

Quem é cliente Caixa Tem:

Nascidos em janeiro e fevereiro: a partir de 27 de setembro;

Nascidos em março e abril: a partir de 18 de outubro;

Nascidos em maio e junho: a partir de 8 de novembro;

Nascidos em julho e agosto: a partir de 29 de novembro;

Nascidos em setembro e outubro: a partir de 13 de dezembro;

Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 27 de dezembro.

Quem ainda não é cliente Caixa Tem:

Nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho: a partir de 8 de novembro;

Nascidos em julho e agosto: a partir de 29 de novembro;

Nascidos em setembro e outubro: a partir de 13 de dezembro;

Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 27 de dezembro.

Para aqueles que ainda não são clientes do Caixa Tem, terão que realizar o cadastro na plataforma a partir do dia 8 novembro para contratar o empréstimo. Neste sentido, os cidadãos deverão abrir uma conta Poupança Digital+.

Linhas de crédito do Caixa Tem

São duas as modalidade de empréstimo do Caixa Tem, o Crédito Caixa Tem Pessoal e o Crédito Caixa Tem para Seu Negócio. A primeira opção é destinada a uso pessoal do contratante, como pagamento de faturas e compras, por exemplo. Já a segunda, é indicada para despesas com o negócio, como investimento, pagamento do fornecedor, entre outros,

Vale ressaltar que mensalmente é aplicado juros de 3,99%, um dos menores do mercado pela categoria. Além disso, o pagamento da dívida ocorre por meio do débito automático, ou seja, o valor será descontado todos os meses diretamente na conta Poupança Digital+ do contratante.