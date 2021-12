Caixa libera cartão de crédito sem anuidade via aplicativo

A novidade é livre de anuidade e todas as funções estão disponíveis na própria plataforma digital.

A Caixa Econômica Federal por meio do Caixa Tem está disponibilizando um cartão de crédito para os clientes do aplicativo. A novidade é livre de anuidade e todas as funções estão disponíveis na própria plataforma digital.

O Caixa Tem é uma ferramenta da Caixa Econômica criada inicialmente para viabilizar os repasses do benefício do Auxílio Emergencial em 2020. No entanto, atualmente a plataforma oferece vários outros serviços bancários, como uma carteira digital.

Cartão de Crédito do Caixa Tem

Os clientes do aplicativo podem solicitar o cartão de crédito de forma 100% digital, através do próprio Caixa Tem. O produto pode ser usado para compras à vista e parceladas.

Confira algumas vantagens do cartão de crédito do Caixa Tem:

Não possui anuidade;

Limite mínimo disponível para realizar compras à vista ou parcelada;

Cartão adicional gratuito;

Cartão virtual para as transações via internet;

Uso no Brasil e exterior;

Compras em lojas virtuais e físicas.

Além disso, para fins de segurança, a cada compra realizada, um novo código é gerado no aplicativo.

Como solicitar o cartão de crédito do Caixa Tem?

Para solicitar o cartão de crédito, o interessado deve acessar o aplicativo e seguir os passos abaixo:

Abra o aplicativo do Caixa Tem no celular; Acesse com seu login e senha; Atualize os seus dados cadastrais; Selecione a opção “Cartão Caixa”; Confira as demais instruções do aplicativo; Escolha o limite dentre as opções disponíveis para o seu perfil; Defina o melhor dia para vencimento da sua fatura; Aceite os termos de contrato para finalizar a operação.

Vale ressaltar que as faturas podem ser pagas no próprio aplicativo, em caixas eletrônicos, na rede bancária geral ou nas Casas Lotéricas. Para mais informações, basta acessar o Caixa Tem ou outros canais de atendimento da Caixa.