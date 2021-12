Caixa não envia mensagens de confirmação de cadastro

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos do Auxílio Brasil. Nesta quarta-feira (15), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 4. Neste primeiro momento do benefício, apenas os beneficiários que faziam parte do Bolsa Família é que estão podendo receber o dinheiro.

Então pelo que se sabe até aqui, a Caixa Econômica Federal não está enviando nenhum tipo de mensagem informado sobre as seleções de novos usuários. Quem está recebendo SMS com esse conteúdo, precisa prestar atenção antes de responder ou enviar qualquer tipo de dado. O banco não está fazendo esse envio.

De acordo com alguns usuários, a mensagem em questão informa que eles estão sendo selecionados para participar do Auxílio Brasil. E por isso, eles precisam enviar urgentemente as informações pessoais para completar o perfil e iniciar os pagamentos. Mas o fato é que isso não é verdade.

A Caixa Econômica Federal vai enviar junto ao Ministério da Cidadania uma espécie de carta para os próximos selecionados do Auxílio Brasil. Mas isso não está acontecendo agora. O Governo Federal ainda não começou esse envio oficialmente. E os próprios órgãos envolvidos estão confirmando essa informação.

Além disso, vale lembrar também que quando os envios começarem, eles não irão pedir nenhum dado pessoal via SMS. Normalmente, quem faz esse tipo de pedido são as pessoas que estão aplicando golpes. Por isso, é importante ter cuidado antes de clicar em qualquer tipo de link que aparece pela internet.

Dicas da PF

Uma das principais dicas da Polícia Federal (PF) é não clicar em qualquer coisa que aparece nas redes sociais. Mesmo que um determinado link tenha sido enviado por um colega ou familiar, muitas vezes é preciso ter cuidado antes de clicar.

A PF avisa ainda que os golpes normalmente recorrem aos termos imediatistas. A função deles é deixar a possível vítima com menos tempo para procurar saber se aquela informação é verdadeira ou não.

Há ainda a questão do tamanho do benefício. Normalmente as quadrilhas criam um mundo em que o projeto é muito fácil. Basta clicar que você já está recebendo. Os valores que eles mostram também são mais altos do que os auxílios do poder executivo costumam pagar.

Golpes

O Governo Federal sofreu muito nos últimos meses com esses tipos de golpes contra eles mesmos. De acordo com as informações oficiais, várias quadrilhas conseguiram enganar o sistema do Planalto e roubaram o dinheiro público.

De acordo com números da Controladoria Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (CGU), o Governo Federal acabou perdendo bilhões de reais com esses pagamentos indevidos entre o ano passado e agora.

Para tentar evitar que isso siga acontecendo, o Governo está planejando fazer análises regulares nas contas do Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17 milhões irão receber o benefício a partir de janeiro de 2022. Pelo menos é o que se sabe até aqui.