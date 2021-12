Caixa não promove apostas de loteria em outros sites; Fique atento!

Semana que vem a Caixa Econômica Federal realizará o sorteio da famosa “Mega da Virada”. A instituição salienta que os únicos locais autorizados para venda são as Lotéricas Caixa, o aplicativo Loterias Caixa, o Portal Loterias Caixa e o Internet Banking. São mais de 13 mil lotéricas espalhadas por todas as regiões do Brasil.

Existem diversos outros aplicativos, sites e locais de comercialização de apostas e loterias, porém a Caixa destaca que não as reconhece como pontos de venda oficiais e não autoriza o uso de suas marcas e de seus produtos e serviços nos canais citados. Diversos sites não autorizados de comércio de loterias já foram denunciados pela Caixa ao Ministério Público Federal (MPF).

Não é aconselhado realizar compras de bilhetes de loterias através desses canais, tendo em vista que não existem garantias de computação das apostas, podendo deixar o apostador de fora do sorteio oficial. Vale dizer que o único documento legal aceito pelas Loterias Caixa para realizar o pagamento de ganhadores é o recibo original da aposta.

Anualmente diversas denúncias são feitas contra estes canais. Os denunciantes alegam que suas apostas não foram feitas e que os valores cobrados foram maiores que os canais oficiais. No caso de bolões, que são comercializados exclusivamente nas Loterias Caixa, não existem garantias de que as regras oficiais de quantidade mínima e máxima de cotas, valor das mesmas, modalidade e outros, serão seguidas, podendo interferir na premiação final.

Evite fraudes, veja as recomendações da Caixa Econômica Federal

Para evitar maiores gastos com taxas de serviço e outras cobranças, a Caixa orienta que sejam utilizados apenas os canais oficiais para realização de apostas. Alguns sites que devem ser evitados estão listados a seguir:

Gandesloterias.com;

intersena.com.br;

investloto.com.br;

lotericadasorte.com.br;

lotericapremiada.com.br;

lottoland.com.br;

mega1.com.br;

megaloterias.com.br;

sorteonline.com.br.

Segundo o Intersena, os golpes mais comuns são:

Bilhete premiado : A vítima recebe um e-mail, SMS ou ligação se referindo a uma suposta premiação. Esse tipo de golpe possui links que quando acessados, podem roubar dados da pessoa que clicar;

Pequenos roubos: Este tipo de golpe ocorre geralmente nas saídas das casas lotéricas . O apostador recebe o dinheiro e em seguida é roubado. Deve-se evitar pedir para pessoas desconhecidas para conferirem os números do seu bilhete;

Pishing: Neste caso, os golpistas se passam por representantes de instituições conhecidas a fim de roubar dados pessoais das vítimas. No caso das premiações em loterias, os supostos representantes afirmam trabalhar na Caixa Econômica Federal, informando sobre uma premiação a ser retirada.

Como conferir os resultados dos sorteios pela internet

A Mega Sena, Quina e Lotofácil são as modalidades de apostas mais conhecidas pelos brasileiros. Hoje em dia, é possível realizar apostas e acompanhar os resultados através da internet. Saiba que o processo é rápido, fácil e prático, podendo ser feito por meio da plataforma Loterias Caixa.

Primeiro o apostador deve acessar o site das Loterias Caixa e localizar qual resultado ele gostaria de conferir. Para conferir os resultados de sorteios anteriores, deve ser localizada a aba “Confira o resultado”, posteriormente, utilize as opções “anterior” e “próximo” para navegar entre os resultados. Após localizar o sorteio que quer conferir, você pode visualizar informações como valor do prêmio e se ele acumulou ou não.