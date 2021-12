Você está precisando de um dinheiro a mais e sem sair de casa? Saiba que a Caixa Econômica Federal está liberando, por meio do aplicativo Caixa Tem, empréstimo de até R$ 1 mil. As famílias de baixa renda são o grupo preferencial.

A plataforma do Caixa Tem foi criada durante o início de pagamentos do Auxílio Emergencial – iniciado no começo da pandemia – e deve continuar com a ideia de atrair cada vez mais pessoas a baixarem. Por meio do aplicativo, foi possível também a autorização de saque do Auxílio Emergencial. Agora, com o fim do Auxílio Emergencial, o pagamento do Auxílio Brasil – uma reformulação do Bolsa Família – deve continuar sendo pago pela plataforma.

o aplicativo também oferece opções como Pix, transferências, pagamento de contas, além de cartões de crédito e débito.

Como solicitar o empréstimo de até R$ 1 mil?

A solicitação é gratuita e poderá ser feita de forma totalmente online, a depender do calendário de atualização cadastral. Pessoas com o CPF negativado não poderão pedir os valores, uma solução é negociar os valores no Feirão Serasa Limpa Nome que se encerra nesta segunda-feira (06).



Tirando esta restrição, para solicitar é importante acompanhar as datas de liberação do calendário, que acontecem pela data de nascimento. Desde o último dia 29, por exemplo, os nascidos em julho e agosto já podem contar com os valores. Veja abaixo os calendários:

Julho e agosto: 29/11;

Setembro e outubro: 13/12;

Novembro e dezembro: 27/12.

Desta forma, até então, os nascidos de janeiro a agosto já podem solicitar os valores de forma online pelo aplicativo. Já no próximo dia 12, os valores ficam disponíveis para os nascidos em outubro e dezembro.

Valores e parcelamentos

Os valores liberados no empréstimo do Caixa tem podem variar de R$ 300 e R$ 1 mil e podem ser parcelados em até 24 vezes. Todo o processo pode ser feito online e os juros são de 3,99% ao mês e as parcelas podem variar a depender de cada solicitação e situação.

Há duas linhas que podem ser solicitadas, o Empréstimo Caixa Tem Pessoal e o Empréstimo Caixa Tem para o Seu Negócio, a primeira para despesas pessoais, já a segunda para investir num novo negocio ou em um já existente. Tudo isso vai depender da necessidades específicas de cada um.

Caso precise dos valores, solicite pelo aplicativo Caixa Tem e fique de olho na data d vencimentos das parcelas, caso tenha os valores liberados.