Caixa Tem libera de R$300 a R$1.00 na segunda, 27

Clientes e novos cadastrados do Caixa Tem que nasceram entre janeiro e outubro já podem solicitar o empréstimo da plataforma digital. O serviço fica disponível assim que o usuário atualizar o aplicativo. O crédito pode ser contratado com valores variados entre R$ 300 a R$ 1.000.

A solicitação do empréstimo ocorre totalmente pelo aplicativo. No entanto, para evitar congestionamento no sistema, a Caixa Econômica Federal montou um calendário que permite a atualização e solicitação do crédito de forma gradual, segundo o mês de aniversário do interessado.

Até o momento, o serviço já foi liberado para os cidadãos nascidos entre os meses de janeiro a outubro. No dia 27 deste mês, a liberação deverá ocorrer para aqueles que nasceram nos meses de novembro e dezembro.

Como solicitar o empréstimo do Caixa Tem?

Como mencionado, após ter a liberação no calendário concedida, basta atualizar o aplicativo e seus dados ou se cadastrar na plataforma para acessar o serviço. Na prática, a Poupança Social Digital Caixa passará a ser Poupança Digital+. Veja como fazer essa operação:

Abra o aplicativo no seu celular; Clique na opção “atualizar o cadastro”; Faça uma foto do documento de identidade e depois uma foto estilo selfie; Para concluir, confira os dados e, se tudo estiver certo, clique em confirmar.

Feito isto, basta solicitar o empréstimo através da aba no menu da plataforma. Vale ressaltar que os cidadãos negativados não terão a solicitação aceita, uma vez que é a regulamentação da Caixa.

Além disso, o cliente pode optar por duas modalidades de crédito, sendo elas:

Pessoal: destinado a pessoas físicas para usarem com as despesas cotidianas;

Para o Seu Negócio: voltado a pessoas jurídicas para pagarem custos referentes ao seu empreendimento.

Contudo, ambas as opções possuem as mesmas condições de contratação. São aplicados 3,99% de juros ao mês e a dívida pode ser parcela em até 24 vezes. Caso queira, o cidadão pode fazer uma simulação no aplicativo antes de contratar o empréstimo.