Caixa Tem libera de R$300 a R$1.000 para novo grupo; veja quem pode

O Caixa Tem está oferecendo uma linha de crédito que pode variar de R$ 300 a R$ 1.000. A expectativa é atender cerca de 100 milhões de pessoas de baixa, no entanto, a possibilidade tem deixado economistas preocupados.

Empréstimo Caixa Tem

Os especialistas têm criticado o Crédito Caixa Tem devido ao risco de endividamento das famílias brasileiras. Isso porque, a falta de orçamento e as condições do empréstimo podem prejudicar os contratantes. A taxa de juros é considerada alta para modalidade, equivalente a 3,99% ao mês.

Por isso, é necessário ter muita cautela ao solicitar o empréstimo do aplicativo. Vale ressaltar que o serviço está sendo liberado de forma gradativa aos interessados, conforme o mês de aniversário de cada um.

Atualmente, já podem contratar os empréstimos os correntistas e novos cadastrados nascidos entre os meses de janeiro a outubro. A partir do dia 27 de dezembro, poderão solicitar o serviço os brasileiros que fazem aniversário em novembro e dezembro.

Aqueles que quiserem contratar o empréstimo, podem fazer uma simulação no próprio aplicativo Caixa Tem, sendo possível analisar as condições do crédito. Cabe salientar que a dívida pode ser paga em até 24 vezes, ou seja, 2 anos.

Todo o processo, da contratação a liberação dos recursos, ocorre por meio da plataforma digital. Entretanto, a solicitação passa por uma análise pela Caixa Econômica Federal e, caso seja aprovado, o dinheiro é liberado para o cidadão.

Aplicativo Caixa Tem

Através do aplicativo, os beneficiários do programa podem pagar contas e boletos, fazer compras pela internet com o cartão de débito virtual ou em estabelecimentos físicos com o QR Code das maquinhas, fazer recarga no celular, além de conseguir fazer transferências por meio do PIX, DOC e TED.