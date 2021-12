Rico Melquiades fez jus ao seu bordão “calada vence” e foi o grande campeão de “A Fazenda 13” na noite da última quinta-feira (16). O humorista finaliza o reality show com R$1,5 milhão e 3,6 milhões de seguidores no Instagram.

Na roça final, Rico conseguiu 77% dos votos do público e disparou em primeiro lugar. O segundo lugar ficou com Bil Araújo, seguido de Solange Gomes em terceiro e Marina Ferrari com a última colocação.

Confira o momento da vitória: