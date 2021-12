Calendário do Vale-gás: CONFIRA – Notícias Concursos

O vale-gás inicialmente deve ser pago para as cidades nos estados de Minas Gerais e Bahia atingidas pelas fortes chuvas. Para este grupo, o pagamento já começa nesta segunda-feira (27) – saiba mais detalhes clicando aqui.

Já se você não faz parte deste critério, terá que esperar até janeiro para receber os valores – que já foram confirmados e tem, inclusive, o calendário oficial divulgado.

Quem tem direito ao vale-gás?

Dois grupos tem direito aos valores do vale-gás e poderão receber:

Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que tenham renda na família de até meio salário-mínimo (atuais R$ 550);

Famílias com integrantes inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Importante mencionar, que a renda per capita é o cálculo com a seguinte fórmula (Soma da renda da casa + número de pessoas que moram na mesma casa = renda por pessoa). Há quem se confunda e entenda que é a renda de uma única pessoa, quando na realidade é uma média entre os rendimentos.

O governo federal ainda estabelece que o benefício deve ser “preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência”.

Como saber se tenho direito?

Além de verificar os requisitos acima, as famílias que tem direito podem verificar a situação no aplicativo do Auxílio Brasil e Caixa Tem. O valor será depositado diretamente na conta do Caixa Tem no qual já recebem outro benefício social.

Qual o valor do Auxílio Gás?

O valor liberado do Auxílio Gás é de 50% da média nacional do preço de um botijão de 13 quilos. Desta forma, o valor será de R$ 52, a ser pago para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e que recebam até um salário-mínimo por pessoa.

Calendário do vale-gás:

O calendário de pagamento do vale-gás deve seguir a ordem do Número de Identificação Social (NIS), como já acontece em outros programas sociais. Todas as famílias inscritas no CadÚnico tem acesso a sua sequência numérica.

Veja abaixo as datas de pagamento, a primeira liberação acontece em 18 de janeiro para aqueles com NIS final um e a última 31 de janeiro para aqueles com NIS final 0. Confira todas as datas abaixo:

NIS com final 1: 18 de janeiro;

NIS com final 2: 19 de janeiro;

NIS com final 3: 20 de janeiro;

NIS com final 4: 21 de janeiro;

NIS com final 5: 24 de janeiro;

NIS com final 6: 25 de janeiro;

NIS com final 7: 26 de janeiro;

NIS com final 8: 27 de janeiro;

NIS com final 9: 28 de janeiro;

NIS com final 0: 31 de janeiro.