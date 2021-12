Calendário oficial de pagamentos de 2022 do INSS é revelado

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já liberou o calendário de pagamentos do ano que vem para os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. Mais de 36 milhões de segurados podem conferir quando terão acesso aos pagamentos conforme o seu número do benefício.

Pagamentos de janeiro – 2022

Vale ressaltar que o calendário da autarquia é dividido em dois, um destinado aos beneficiários que recebem um salário mínimo e outro voltado para os segurados que ganham um abono com valor superior.

Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, os depósitos de janeiro deverão ser feitos entre 25/01 a 07/02. Quem recebe acima do piso, os pagamentos serão realizados a partir de 01/02. Veja a tabela a seguir:

Benefícios equivalente ao salário mínimo

Final Janeiro 1 25/jan 2 26/jan 3 27/jan 4 28/jan 5 31/jan 6 01/fev 7 02/fev 8 03/fev 9 04/fev 0 07/fev

Benefícios superiores ao salário mínimo

Final Janeiro 1 e 6 01/fev 2 e 7 02/fev 3 e 8 03/fev 4 e 9 04/fev 5 e 0 07/fev

Como consultar a data de pagamento?

Para consultar a data de pagamento, o primeiro passo é ter em mãos o número do benefício (NB). A numeração é composta por 10 dígitos. Na sequência, é preciso considerar o penúltimo algarismo. O número após o traço não deve ser utilizado para este procedimento. Confira o exemplo:

Quando o número for 123.456.789-0. O número a ser utilizado na pesquisa será o 9.

Para os segurados que possuem o benefício a mais tempo, é válido considerar a data em que habitualmente já estava recebendo o abono.

Benefícios como novo valor em 2022

O INSS terá o valor de seus benefícios definidos após a divulgação do resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) referente ao acumulo de 2021. O medidor é responsável por estipular a inflação do país.

Através da taxa o Governo Federal reajusta o valor do salário mínimo. Atualmente a indicação do marcador é de 10,96% considerando os últimos 12 meses. Logo, o piso nacional terá um valor aproximado de R$ 1.200.

Novo salário mínimo

De acordo com a última previsão divulgada pelo Ministério da Economia no Boletim Macrofiscal, a inflação será de 10,04%. Caso a estimativa seja confirmada, o salário mínimo passará de R$ 1.100 para R$ 1.210,44 em 2022.

Ao considerar essa projeção, não só o valor do benefício básico do INSS será alterado, mas também o seu teto. No próximo ano, o valor máximo que a autarquia pode conceder passará de R$ 6.433,57 para R$ 7,079,50.

Além dos abonos do INSS, o reajuste no piso nacional também impacta outros projetos e benefícios do Governo Federal, como o abono salarial do PIS/Pasep, o seguro desemprego, entre outros.