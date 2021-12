Camarote Salvador confirma edição especial em 2022 no Centro de Convenções

O Camarote Salvador confimou que fará uma edição especial em 2022. Por conta das medidas sanitárias e protocolos governamentais, o evento, que antes ficava localizado dentro do circuito Dodô – Barra/Ondina – agora será no Centro de Convenções.

A programação do Camarote Salvador está mantida de 24 de fevereiro a 1º de março de 2022. Para acessar o Camarote, será necessário a apresentação do passaporte da vacina, disponibilizado pelo Conect SUS, comprovando a submissão a todas as doses necessárias para imunização completa.