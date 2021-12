Apesar de alguns cancelamentos de blocos no Carnaval 2022, o Camarote Skol confirmou sua realização no Espanhol. As informações são do Blog do Marrom.

O evento acontecerá entre os dias 24 de fevereiro e 1 de março e entre as atrações confirmadas estão Anitta, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Harmonia do Samba, Durval Lelys e Tuca Fernandes.

Vale lembrar que camarotes como Carnavalito, Planeta Band e o Salvador também estão confirmados para o próximo ano.