Camilla de Lucas faz desabafo e fala de aceitação após mudança em atração do ‘BBB’

Depois de ter seu nome anunciado em uma gafe da TV Globo como apresentadora do programa ‘BBB – A Eliminação’, Camilla de Lucas fez um verdadeiro desabafo nas redes sociais. Nesta quarta-feira (29) a assessoria do Multishow enviou uma nota afirmando que quem assumirá a atração, na verdade, é Ana Clara Lima e Bruno de Luca.

No Twitter, a vice-campeã da edição 21 disse que aprendeu a lidar com frustrações após descobrir sua força interior.

“Eu lembro que a pior fase da minha vida foi no ensino médio quando me esforçava pra ser aceita pelas pessoas da sala. Quando comecei a trabalhar com a internet em 2017 não entendia como tinha entrado nisso se desde 2011 aceitação alheia era minha maior fraqueza”, escreveu a ex-BBB.