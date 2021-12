Cantor Jau é barrado de entrar em restaurante na Barra: ‘Lugar racista’

Através de um vídeo, Jau comentou que a justificativa do restaurante para barrá-lo foi a “inconformidade com o local”, devido às suas roupas. Então, ao longo da publicação, o cantor mostrou a sua vestimenta.

“Com toda humildade do planeta Terra, eu acho que um cidadão vestido dessa forma pode entrar em qualquer ambiente, independentemente da cor dele. Ele vestido dessa forma só pode ser barrado no ambiente se houver algum problema racial, ou se houver algum problema de índole, ou se houver algum problema com essa pessoa, que não é meu caso. Eu sou artista da terra. Fui no restaurante Sette, fui barrado, impedido de entrar porque estava vestido assim”, falou Jau.