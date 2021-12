Cantor New Boy morre em acidente de carro após show

O cantor de forró New Boy, morreu após um acidente de carro no interior do Ceará, no último domingo (26). O artista de 26 anos havia feito um show na cidade de Milhã e participou de uma festa com amigos poucas horas antes.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), New Boy estava no banco do carona e o veículo capotou na via após o motorista perder o controle. O motorista e outros dois ocupantes foram resgatados por uma equipe do Samu, mas o cantor não resistiu e morreu no hospital.

Artistas lamentaram a morte do jovem. “Sem palavras. Até pouco tempo estávamos fazendo esse boomerang e de repente saber que se foi em um acidente foi um choque” Descanse em paz”, disse a cantora Mara Pavanelly.

“Eu chego de viagem e essa triste notícia, como assim gente? Jovem e cheio de sonhos, batalhador, esforçado, feliz. Inacreditável. Deus sabe de todas as coisas. Deus te receba meu amorzinho, canta muito aí no céu, faz a festa, aqui vai ficar a saudade viu?”, escreveu a cantora Taty Girl.