Cantor Xanddy recebe gestos obscenos de secretário de Itacaré e relata durante show; veja

Durante show em festa privada, Xanddy, vocalista da banda Harmonia do Samba, interrompeu a apresentação após receber gestos obscenos de um homem da plateia, apontado como o secretário de comunicação da prefeitura de Itacaré. O evento aconteceu no km 6 da rodovia Itacaré-Ilhéus, no último sábado (18).