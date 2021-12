Um dos principais players de e-commerce especializado em pneus do Brasil, a Cantu Store recruta estudantes do ensino superior para seu programa de estágio 2022. A empresa promete uma experiência única de evolução pessoal e profissional aos contratados.

As chances são para as áreas de Comercial, Logística, Marketing, Jurídico, Finanças, E-commerce, TI, Compras, RH, Fiscal e Novos Negócios. Assim, podem se candidatar universitários matriculados a partir do 3º semestre dos cursos de Administração, Engenharias, TI, Economia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Direito, entre outros.

É importante ter, ainda, disponibilidade para atuação presencial nas unidades da empresa em Barueri (SP), Contagem (MG), Itajaí (SC), Recife (PE), Serra (ES) e São Paulo (SP).

Durante o programa, os participantes contarão com diversas atividades focadas no desenvolvimento e terão a oportunidade de apresentar um projeto de melhoria na área de atuação, utilizando metodologias ágeis, com orientações do time de projetos e banca avaliadora com professores convidados.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, como Programa Fale Comigo, inglês in-company, possibilidade de auxílio na graduação ao término do estágio, restaurante e lanchonete na empresa, desconto nos produtos da CantuStore, vale combustível, plano de saúde, vale alimentação e/ou refeição, seguro de vida, plano odontológico, transporte fretado, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão se candidatar pela página do programa, disponível aqui. As inscrições terminam no dia 31 de janeiro de 2022 e os interessados passarão por um processo seletivo que inclui testes, dinâmicas em grupo e entrevista com o gestor. A previsão de início é em março de 2022.

Sobre a Cantu Store

Com 79% de crescimento em faturamento no 1º semestre de 2021 (comparado a 2020), a Cantu Store é uma plataforma de tecnologia e logística que viabiliza soluções completas em pneus.