CantuStore abre processo de estágio 2022 

Se você está pensando em começar um estágio em 2022, a CantuStore está com o processo seletivo aberto. Acompanhe o artigo e fique por dentro das vagas.

Vagas de estágio – CantuStore

A CantuStore, plataforma de tecnologia e logística que viabiliza soluções completas em pneus, está com inscrições abertas para o Cantu Experience – Programa de Estágio CantuStore 2022. São 31 vagas para as seguintes áreas:

Comercial,

Logística,

Marketing,

Jurídico,

Finanças,

E-commerce,

TI,

Compras,

RH,

Fiscal,

Novos Negócios, entre outras.

Os pré-requisitos estão baseados no curso no qual o candidato está inscrito. São elegíveis aqueles que estudam nos seguintes cursos:

Administração,

Engenharias,

TI,

Economia,

Marketing,

Publicidade e Propaganda,

Relações Internacionais,

Ciências Contábeis,

Direito,

Entre outros.

Além disso, os candidatos precisam ter a formação concluída entre junho de 2023 e dezembro de 2024. Conhecimentos de inglês serão considerados um diferencial.

As vagas estão localizadas nas seguintes cidades:

São Paulo-SP,

Barueri-SP,

Contagem-MG,

Itajaí-SC,

Serra-ES,

Recife-PE.

Benefícios

Além da bolsa-auxílio, os selecionados terão direito aos seguintes benefícios:

Vale alimentação/refeição,

auxílio combustível,

plano de saúde e odontológico,

restaurante na empresa para as vagas de Itajaí,

inglês,

atendimento psicológico e seguro de vida.

Durante o programa, os participantes terão diversas atividades para seu desenvolvimento que, de forma gamificada, somarão pontos.

Aqueles que tiverem o melhor desempenho receberão premiações em formato de experiências, que terão conexões diretas com a CantuStore.

Os estagiários também terão a oportunidade de apresentar um projeto de melhoria na área de atuação, utilizando metodologias ágeis, com orientações do time de projetos e banca avaliadora com professores convidados.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Cia de Estágios.

