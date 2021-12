Carlinhos Maia se desculpa após vazar próprio nude: ‘Morto de vergonha’

Carlinhos Maia se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após vazar seu próprio nude na última terça-feira (14). O humorista se descuidou enquanto gravava stories com seu marido, Lucas Guimarães, e acabou mostrando demais.

Após a repercussão, ele se desculpou com os seguidores. “Apareceu minha p*ca. Ainda me fez mostrar a r*la em rede nacional. E encolhida, murcha, nem o que realmente é. Que saco. Agora tá meu pinto murcho rodando por aí. Deu para ver, encolhida, no frio”, iniciou.

“Estou morto de vergonha. Juro. Não repercutam. Não é assim. Que humilhação perto do Natal. Por isso que às vezes não posso ser eu mesmo. Estava preparando para vazar um nude bonito. Era o meu sonho, vocês sabem disso. Aí vem uma r*la encolhida, tomando banho no frio. Eu preciso de férias”, completou.

A assessoria do humorista também se manifestou e se desculpou pelo ocorrido. “Através da sua assessoria de imprensa, o influenciador Carlinhos Maia pede desculpas ao público pelo incidente ocorrido nesta terça-feira (14). Ele esclarece que estava num momento descontraído, como de costume quando grava seus stories, e que o vazamento não foi, de forma alguma, proposital. Ele reitera, ainda, o pedido de não compartilhar as imagens nas redes sociais, por respeito ao seu público, composto em sua maioria por crianças e adolescentes”, disse a nota.