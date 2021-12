Carnaval Indoor 2022: veja lista de camarotes que já confirmaram eventos durante a folia

Como o Governo da Bahia ainda não confirmou a realização do Carnaval de Salvador 2022, muitos camarotes do circuito da festa estão criando festas privadas durante o período de folia momesca para atender aos públicos.

Camarote Salvador O Camarote Salvador já anunciou novidades para a edição 2022. Com o tema ‘Todos os Sentidos’, o evento será realizado entre 24 de fevereiro e 1 de março, no Centro de Convenções Municipal. Alok, Bell, Banda Eva e Thiaguinho são algumas das atrações confirmadas. Os ingressos variam de R$ 1.550 a R$13.990,00

Camarote Skol O Camarote Skol já confirmou a realização do evento privado durante o carnaval. O evento será no Clube Espanhol e os ingressos estão entre R$ 650,00 a R$ 4.560,00. Entre as atrações confirmadas estão Anitta, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Harmonia do Samba, Durval Lelys e Tuca Fernandes.

Camarote Villa 2022

O Camarote Villa está com vendas abertas e confirmou a realização do evento fora do circuito, caso a festa não seja realizada nos modelos convencionais. Os valores variam entre R$ 1.240 a R$ 7.200. Raí Saia Rodada, Léo Santana, Sorriso Maroto e Nattan já confirmaram presença no evento.

Planeta Band

Harmonia do Samba, Psirico e Parangolé confirmaram presença no evento. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 400 até R$ 3.660,00. A festa será realizada no mesmo espaço onde o camarote é montado, todos os anos.

Há ainda opções que estão com vendas de ingressos, porém não confirmaram eventos fechados. O Camarote Club é um deles, com ingressos variando entre R$ 710 a R$ 3.785,00. Vale ressaltar que o Expresso 2222 não realizará o evento fechado. Recentemente, Flora Gil disse que a estrutura só deve retornar em 2023.

Carnaval de rua

Diante das confirmações, o portal iBahia entrou em contato com a Prefeitura de Salvador e com o Governo do Estado. Em nota, a Prefeitura informou que ainda não tem uma definição sobre a realização do Carnaval de Salvador e sobre os eventos fechados, todos precisam estar dentro das normas e cumprir os decretos vigentes. Além disso, é necessário alvará e licença municipal.



O Governo do Estado informou que em breve enviará um posicionamento sobre o assunto.