O cartão de crédito sem anuidade pode ser inserido no seu planejamento financeiro, corroborando outras estratégias através da centralização de gastos e da diminuição de custos.

Cartão de crédito sem anuidade: a viabilidade do cashback em seu plano de finanças

É Possível que você faça uso do cartão de crédito sem anuidade, abrangendo os seus benefícios através dos diversos programas de cashback oferecidos pelas instituições emissoras dos cartões.

Sendo assim, conheça algumas opções e analise a possibilidade de inserir o cartão de crédito sem anuidade de forma planejada no seu fluxo pessoal, otimizando os seus custos e viabilizando outras análises.

Nubank

A fintech roxinha é famosa mundialmente e dispensa apresentações. Visto que o seu cartão de crédito sem anuidade tradicional é um dos mais requisitados do país. Entretanto, além da opção tradicional, a fintech também lançou o cartão Ultravioleta, que pode ser sem anuidade desde que o cliente atenda a alguns critérios. Para saber sobre este produto, clique neste destaque.

Sendo assim, pode ser interessante analisar a viabilidade de adquirir algumas das opções disponíveis pela fintech Nubank. Uma vez que o Nubank oferece programas de cashback.

Portanto, é necessário analisar a viabilidade de aquisição. Visto que o programa de cashback do cartão tradicional é cobrado do cliente, por isso, cabe analisar a viabilidade do custo-benefício, que é um fator relevante dentro de um planejamento financeiro pessoal.

Banco Inter

O Banco Inter é um banco digital que tem crescido no mercado, demonstrando sua relevância no que diz respeito ao cartão de crédito tradicional.

Sendo assim, é uma opção interessante. Visto que, além do cartão de crédito sem anuidade e da conta digital, o Inter também oferece cashback para outras finalidades. Por exemplo, é um banco que estimula o cliente a investir através de sua plataforma, oferecendo cashback para investidores, sendo uma opção interessante para quem deseja se planejar financeiramente.

Neon

A fintech Neon também tem se tornando cada vez mais conhecida através da usabilidade e da funcionalidade do seu cartão de crédito, bem como, está se popularizando por meio da sua conta digital.

Tal como as demais opções, o Neon possui um aplicativo bastante intuitivo e responsivo. Além disso, o cartão de crédito Neon funcionava apenas na maneira online, entretanto, a fintech atualizou o seu serviço e agora o seu cartão é múltiplo, funcionando para crédito e débito.

Além disso, para a função débito o banco Neon oferece um programa de cashback que pode ser bastante interessante. Sendo assim, essas são apenas algumas opções oferecidas pelo mercado financeiro e devem ser avaliadas para que você otimize seus ganhos através da isenção de tarifas no seu cartão de crédito.