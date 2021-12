O cartão de crédito sem anuidade pode otimizar seus fluxos financeiros através da centralização de gastos dentro de um planejamento financeiro pessoal. Por isso, é importante que você conheça algumas opções e direcione suas ações de maneira flexível e adaptável.

Cartão de crédito sem anuidade: Digio, Will Bank e BMG

Sendo assim, é relevante analisar as opções do mercado. Por exemplo, o cartão de crédito Digio é uma opção importante para quem deseja fugir do juros rotativo.

Digio

Além disso, é um cartão de crédito sem anuidade que possibilita um parcelamento de fatura com taxas atrativas para o cliente. São muitos os benefícios do cartão de crédito Digio. Por exemplo, o cliente pode obter descontos especiais em lojas parceiras e também é um cartão que oferece programas atrativos de cashback.

Por isso, é um cartão que facilita a gestão através do aplicativo, além disso, para o cliente que possui uma conta digital, é possível obter outros serviços interessantes sem nenhuma tarifa, como investimentos, empréstimo pessoal, dentre outros serviços, mediante avaliação da instituição financeira.

Will Bank

O cartão de crédito Will Bank é o antigo Meu Pag, por isso, é uma empresa relativamente nova e não tão conhecida pelo nome atual. Porém, não deixa de ser uma opção interessante para quem deseja ajustar gastos, já que também possui uma conta digital com rendimento acima da poupança, chegando até a 110% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) para quem deseja investir.

O cartão de crédito sem anuidade permite o pagamento de boletos, bem como permite descontos em empresas parceiras e saques ilimitados na rede 24 horas.

BMG

O cartão de crédito da BMG é sem anuidade e também possui um programa de cashback que pode ser interessante, já que pode devolver ao cliente até 0,02% de cashback do que diz respeito às suas compras.

Além disso, dentre os benefícios do cliente ao utilizar esse cartão, ele pode obter descontos no clube de vantagens, fazer uso do programa “Poupa Pra Mim” que se refere ao arredondamento de compras no qual o cliente recebe a diferença em um cofrinho virtual. Bem como, o cliente obtém o benefício da bandeira Mastercard, que é bastante amplo.

Analise o custo-benefício de todas as opções

Porém esse cartão só é disponibilizado para o cliente que possui a conta corrente, sendo essa uma obrigatoriedade, não uma opção como as anteriores. Entretanto, vale a pena analisar o custo-benefício de todas as opções citadas em suas respectivas plataformas oficiais.