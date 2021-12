Casa após pandemia: quais são as tendências de tintas para 2022

A casa certamente foi um dos locais que foram mais impactados pela Pandemia do Covid 19. Reconhecida como um lugar seguro, a moradia transformou-se rapidamente em ambiente de estudo, trabalho e lazer. Agora, com a volta ao normal se tornando uma realidade, é hora de entender o novo papel que a casa passará a ter nos próximos anos. A Lukscolor listou três tendências quando o assunto é cor e tinta para 2022.

2. Durabilidade será um ponto muito importante para tintas:A Pandemia também mostrou a fragilidade de algumas questões e reforçou a importância do equilíbrio do homem com a natureza. Por isso, tintas com alto poder de durabilidade serão muito importantes. A ideia é tornar a manutenção da pintura mais fácil, contribuindo para a preservação do meio-ambiente.