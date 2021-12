Cauã Reymond se emociona ao lembrar da mãe: ‘Não está mais entre nós’

Cauã Reymond, protagonista de “Um Lugar ao Sol”, participou do matinal “Mais Você, nesta terça-feira (21) e abriu o coração ao falar sobre o sonho da mãe.

“Em primeiro lugar, foi emocionante porque a gente perdeu nossa mãe há uns dois anos e o sonho dela era ver a gente trabalhando juntos. Nossa mãe foi adotada pela nossa avó, que era mãe solteira, então assim… era uma vida muito difícil… e por coincidência a gente está falando de adoção nessa novela”, disse.

O galã ainda revelou que descobriu diversos detalhes sobre a mãe enquanto gravava a novela. “Tiveram muitas coisas que eu fui descobrindo ao longo do fazer a novela. Meu irmão, por exemplo, foi contando coisas da história da minha mãe que eu não sabia. Eu saí de casa aos 14 porque fui morar com meu pai. Aos 17 e 18 anos já saí de lá para trabalhar. E essa descoberta de coisas foi mexendo em alguns lugares dentro de mim”, revelou.

O ator ainda se emocionou ao receber uma homenagem do irmão, Pável Reymond. “No meio da novela fui convidado para fazer um personagem, o Josias, foi uma baita participação. E tem alguém, uma pessoa, que com certeza está muito feliz com todo isso, que é a nossa mãe. Fisicamente ela não está mais com a gente, mas onde quer que ela esteja eu tenho certeza que ela está dando saltos e pulos de alegria”, disse.

Veja o vídeo: