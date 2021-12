Causas da desmotivação no trabalho: Conheça 5 causas

As causas da desmotivação no trabalho são, na verdade, inúmeras e podem variar de pessoa para pessoa.

Entretanto, existem alguns motivos que se “sobressaem” dos demais, e é sobre alguns deles que refletimos neste artigo.

Acompanhe para saber mais e vamos juntos pensar em estratégias que aumentem a sua motivação no trabalho.

5 causas da desmotivação no trabalho

Como mencionado acima, cada pessoa pode ter as suas próprias causas da desmotivação no trabalho. Isso porque a desmotivação está muito associada às emoções de cada um e, por isso, devemos saber escutar o que sentimos e por que sentimos.

Assim seremos mais justos na hora de elaborar estratégias para lidar com isso.

De todo modo, separamos 5 causas da desmotivação no trabalho com o intuito de que sirvam de ponto de reflexão para você. Esperamos lhe ajudar com o seu autoconhecimento e com a sua automotivação!

1. Atribuições mal alinhadas

Hoje, o que você faz no seu trabalho promove uma satisfação em você? Você acredita que as suas atribuições fazem sentido e estão alinhadas às suas habilidades, ou é algo que está desconectado do seu ser? Pense sobre isso.

Muitas vezes, a desmotivação no trabalho está relacionada com a má divisão de tarefas. Isto é, pode ser que você esteja executando atividades que não se encaixam no seu perfil de colaborador, enquanto outra pessoa passa pela mesma situação e, se vocês “trocassem de lugar”, todo mundo ficaria mais feliz.

Se perceber que essa é a causa da sua desmotivação, considere conversar com o seu gestor. Quem sabe ele consegue adequar melhor as tarefas?

2. Falta de perspectiva no futuro

Você tem perspectivas de futuro dentro da empresa? Se não, saiba que essa pode ser uma das causas da desmotivação no trabalho.

Afinal, como que é possível construir motivação em um ambiente onde nos sentimos estagnados e sem perspectiva de melhora? Parece impossível, concorda?

Por isso, talvez este seja o momento de pensar no seu plano de carreira.

3. Problemas com o chefe ou colega de trabalho

Os problemas e conflitos interpessoais também são uma das principais causas da desmotivação no trabalho. Quem tem dificuldades de lidar com o chefe ou com algum colega pode se sentir cansado, sobrecarregado e irritado no ambiente de trabalho.

Sendo assim, é preciso aprender a lidar com as diferenças e buscar formas de solucionar esses conflitos. Nem que para isso seja necessário conversar com alguém do RH.

4. Salário ruim e problemas financeiros

Sem dúvidas, o salário ruim e os problemas financeiros podem minar a motivação de qualquer pessoa.

Neste caso, não existe muito segredo. É preciso fazer um plano para o futuro e buscar suporte na educação financeira para lidar com os gaps, embora saibamos que apenas isso possa ser pouco para muita gente.

Porém, é preciso começar a buscar novos objetivos e caminhos mais rentáveis.

5. Sobrecarga de trabalho

Por fim, a sobrecarga de trabalho também pode causar a desmotivação. Afinal, a sensação de “nunca acabar” pode fazer com que você esteja se sentindo cansado e sem perspectivas positivas sobre o trabalho.

Que tal delegar algumas tarefas, hein?