Cedeca cobra apuração das mortes de jovens no Vale do Reginaldo; PM se pronuncia

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Zumbi dos Palmares (Cedeca) encaminhou ofícios ao Ministério Público Estadual e Polícia Civil pedindo apuração das mortes de um adolescente de 16 anos e dois jovens de 18 anos, no Vale do Reginaldo, nos dias 27 de novembro e 11 de dezembro, durante suposta abordagem policial.

De acordo com o advogado Arthur Lira, o principal ponto é a instauração de inquérito pela PC. Além disso, ele pede o acompanhamento da Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público Estadual, já que além das mortes, a comunidade do Vale do Reginaldo também denuncia truculência durante as abordagens e invasão e destruição nos imóveis, pelos policiais. Esses foram os motivos de um protesto realizado ontem (14), na Ladeira Geraldo Melo.

Em nota, o Comando da PMAL informou nesta quarta-feira, 15, que realizará abertura de procedimento administrativo para apurar as denúncias e adotará as medidas necessárias assim que concluir as investigações.

Violência

Dados do Anuário brasileiro de Segurança Pública apontam que das mortes violentas intencionais ocorridas em 2020, 76,2% das vítimas eram negras, 54,3% jovens, e 91,3% do sexo masculino.

Desde o desaparecimento de Jonas Seixas e a morte dos irmãos Ferreira, que ocorreu no Village Campestre, o Centro de Defesa vem cobrando do Governo do Estado uma resposta sobre o plano de prevenção à violência contra jovens negros.

O projeto já possui orçamento e setores responsáveis por sua elaboração e execução, mas ainda não foi implementado e não há respostas sobre o estado atual de sua realização.

Nota da PM