Cederj divulga locais de prova do Vestibular 2022/1

O Consórcio Cederj (RJ) liberou nesta segunda-feira (6) o acesso ao cartão de inscrição com os locais de aplicação das provas do Vestibular 2022/1. Desse modo, os candidatos já podem conferir onde realizarão o exame por meio do site do Vestibular CEDERJ.

Os estudantes devem acessar esse endereço eletrônico e informar o número de CPF para consultar sua alocação.

De acordo com o cronograma do Vestibular 2022, as provas serão aplicadas no dia 12 de dezembro, próximo domingo, das 10h às 13h. Os estudantes terão três horas para realizar a avaliação. Conforme as orientações da Cederj, os candidatos devem chegar aos locais de prova com uma hora de antecedência, no mínimo.

As provas serão compostas por 45 questões objetivas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Biologia, Física, Matemática, Química, Geografia e História. Além disso, haverá ainda uma prova de redação.



Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara que cubra nariz e boca será obrigatório e os candidatos devem levar máscaras extras para a troca. A Fundação recomenda ainda que os estudantes respeitem o distanciamento social e que higienizem as mãos com álcool em gel.

Resultados e vagas

A divulgação do resultado da prova objetiva está prevista para o dia 16 de dezembro, enquanto as notas da prova de redação estão previstas para 23 de dezembro. Os candidatos poderão pedir revisão da nota da redação nos dias 27 e 28 seguintes.

O resultado final do Vestibular 2022/1 será publicado no dia 7 de janeiro. As matrículas devem ser feitas nos dias 10 e 11 seguintes.

A oferta total para esse processo seletivo é de 7.594 vagas. As vagas são para 17 cursos de graduação na modalidade de educação a distância (EaD) em sete instituições de ensino superior no âmbito do Cederj.

