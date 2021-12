Ceia de Natal: aprenda receita de pernil aromático com molho de vinhos e especiarias

Dezembro voou e o Natal chegou! Como parte da tradição do feriado, a principal preocupação de todos nesse momento é a comida. Do almoço à ceia, dos doces aos salgados, o dia inteiro para muitos é dentro da cozinha preparando o melhor que a época pode oferecer: pernil. Que tal dar uma chance ao perfil aromático com molho de vinhos e especiarias?

A receita, dada pela Nestlé, leva 415 minutos para ficar pronto – então, pode colocar as mãos na massa desde cedo -, rende 20 porções e é bem fácil de fazer. Confira:

Receita de Pernil Aromático com Molho de Vinhos e Especiarias