Ceia de Réveillon: aprenda a fazer uma salada morna de lentilha com legumes

Se você está montando o cardápio do ano novo, não pode deixar de conferir essa receita. Além de ser prática e refrescante, ela pode te trazer riquezas (isso se você for supersticioso (a)!) no próximo ano! Estamos falando da tradicional salada morna de lentilha com legumes. Tudo fica pronto em uma hora e o rendimento é de 4 porções. Confira abaixo a lista completa de ingredientes e o modo de preparo, indicado pelo site Panelinha. Feliz 2022!



Salada morna de lentilha com legumes



Ingredientes