Celso Portiolli revela diagnóstico de câncer na bexiga: ‘Estou muito otimista’

Celso Portiolli divulgou na manhã desta terça-feira (28) que recebeu o diagnóstico de câncer na bexiga e já está em tratamento. O apresentador do “Domingo Legal”, se mostrou otimista e despreocupou os seguidores.

“Em dezembro fiz um procedimento endoscópico para a retirada de um pólipo da bexiga, único e pequeno. Vou fazer um tratamento, imunoterapia chamada BGC. Chance de cura próxima de 100% e durante meu tratamento, vida absolutamente normal, fazendo o que sempre fiz” disse.

A doença foi descoberta durante um exame de rotina e o apresentador preferiu revelar a notícia antes do ano novo. “Está tudo bem, está ótimo. Já fiz programas na TV e vocês nem imaginavam. Estou muito otimista”, falou.

Nos comentários, famosos desejaram a recuperação do apresentador. “Já deu certo amigo. Ele está com você”, escreveu Eliana. “Força, Celso! Meu tio teve o mesmo problema e ficou curadíssimo, 100%!!! Vai rolar com você também!”, pontuou Sonia Abrão.

Veja o vídeo: