Celso Portiolli tranquiliza fãs após revelar câncer na bexiga: ‘Não tem mais’

Celso Portiolli voltou para as redes sociais para tranquilizar os fãs após revelar que foi diagnosticado com um câncer na bexiga. O apresentador explicou que o câncer já foi removido através de uma cirurgia.

“Eu quero primeiro agradecer as mensagens de carinho, mas quero deixar clara só uma coisinha que está assustando muita gente. A maneira que estão colocando na manchete… Eu tive câncer, eu não estou com câncer. Eu tive um pólipo pequenininho, único, tirou. Eu tive, tirou. Não tem mais. Então agora eu vou fazer só um tratamento de imunoterapia, entendeu? O jeito que estão colocando, os meus amigos tão me ligando aqui quase chorando [risos]. Eu tive, acabou. Beleza? É isso”, explicou Celso.

“Foi Deus que mandou ir lá fazer o exame. ‘Vai lá fazer exame’. De verdade, eu senti isso e tenho certeza que foi Deus que me mandou lá fazer o exame para achar isso logo no comecinho, no estágio mais precoce, entendeu? Está tudo bem. Não vá ler a notícia e infartar aí, ficar triste, acabar com seu final de ano. Não, por favor. Está tudo bem. Eu tive, acabou. Agora é só tratar, preventivo”, finalizou.